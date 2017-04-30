В Киеве во время Евровидения пройдет Международный фестиваль воздушных шаров

В Киеве во время проведения Евровидения пройдет Международный фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Небо Киева", сообщает УНН.

По словам организатором фестиваля, это впервые в столице Украины и впервые в истории Евровидения в небо, которое будет видеть вся Европа, поднимутся около полусотни воздушных шаров.

По данным источника, что в небо Киева поднимут до 42-х воздушных шаров со всей Европы, каждый из которых будет представлять страну-участницу песенного конкурса.

Полеты аэростатов будут проходить каждый фестивальный день: утром (8:00 - 10:00) и вечером (18:00 - 20:00).

Стоит отметить, что старты полетов запланированы с Труханова острова (Подольско-Воскресенский мост), Парка дружбы народов, Гидропарка (остров Долобецкий).

Кроме этого, в программе фестиваля запланировано вечернее представление воздушных шаров.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, более двух тысяч проданных билетов на Евровидение-2017 оказались несуществующими.