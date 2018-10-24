В Киеве вступил в силу запрет на продажу алкоголя ночью

Решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя в магазинах с 23:00 до 10:00 вступило в силу.
Решение опубликовано в коммунальной газете "Крещатик" в среду, 24 октября.
Речь идет о запрете торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в магазинах.
Данный запрет не будет распространяться на рестораны, кафе и бары.
Напомним, 27 сентября власти Киева запретили реализацию алкоголя в стационарных объектах торговли в Киеве с 23:00.
В сентябре 2017 года Киевский горсовет исключил продажу алкоголя из функционала временных сооружений торгового и культурно-бытового назначения (МАФ) в Киеве.
Позже Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета обязало Киевский горсовет в течение месяца (до 21 января 2017) отменить запрет реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.
6 июня АМКУ заявил о вступлении в силу решения Хозсуда Киева об отмене запрета.
Повторный запрет ночной продажи алкоголя стал возможным после того, как президент Петр Порошенко подписал законопроект No3149 о предоставлении полномочий местным советам определять режим продажи алкоголя в стационарных помещениях