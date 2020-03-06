В Киеве вводят дополнительные меры из-за коронавируса

В Киеве вводят дополнительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно- экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, передает пресс- служба КГГА.

В медицинских учреждениях будет обеспечен отдельный прием пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, пневмонии; отбор биологического материала от больных с респираторной симптоматикой для проведения лабораторных исследований. Специалистов бригад скорой медицинской помощи должны обеспечить пульс-эксиметрами и аппаратами для неинвазивной вентиляции легких.

Также поручено обеспечить медицинские учреждения неснижаемым запасом противовирусных препаратов, дезинфекционными средствами и средствами индивидуальной защиты. Аптечную сеть обеспечат достаточным количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний, а также средств индивидуальной защиты и бесперебойную их реализацию.

Проведено обучение для врачей первичного и вторичного звена. С начала недели в школах и детских садах начали измерять температуру ученикам и воспитанникам, планируется создать дополнительные фильтры в аэропортах.

Также в столице работает круглосуточная горячая линия "Совет врача по телефону", куда можно обратиться в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса. На нее киевляне могут звонить по телефону: 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 - с мобильного телефона (согласно тарифам оператора).

Департамент транспортной инфраструктуры, КП "Киевский метрополитен", КП "Киевпастранс" должны усилить текущие дезинфекционные мероприятия на остановках, в помещениях станциях метрополитена, подвижном составе, вагонах поездов, в вестибюлях.

Работников обеспечат средствами личной гигиены и индивидуальной защиты (антисептическими средствами, медицинскими масками одноразового использования), а также будут ежедневно контролировать состояние их здоровья. Руководители учреждений, предприятий, организаций должны усилить режим текущей дезинфекции в местах массового пребывания людей, таких как: вокзалы, предприятия торговли, учреждения культуры и торгово- развлекательные заведения, кинотеатры и тому подобное.

Кроме того, планируется ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях вузов и общежитиях, а также проводить влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств, обеспечить соблюдение нормативных показателей температуры воздуха, проводить частое регулярное сквозное проветривание помещений и тому подобное.

Ранее в МОЗ сообщили, что в Украине у 9 человек подозревают коронавирус.

Также напомним, в двух областях Украины ввели карантин из-за опасного вируса.