В Киеве вводят режим чрезвычайной ситуации - Поворозник

Киевская городская государственная администрация приняла решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Сейчас готовится соответствующая документация.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает "РБК-Украина".

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны с 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все мероприятия, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются ", - рассказал Поворозник.

Ранее на заседании Кабинетов министров глава МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решения от властей города о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением корона вируса.

До того, режим чрезвычайной ситуации ввели в Киевской области.

Соответствующее решение утвердили на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 марта.

Напомним, с 12 марта в Украине действует трехнедельный карантин для профилактики распространения Covid-19. Официально подтверждены пять случаев заражения украинцев коронавирусом, один - с летальным исходом.

Отслеживать ситуацию с распространением коронавируса в стране можно с помощью специального онлайн-сервиса, получать инструкции о способах борьбы с вирусной инфекцией - через SMS-оповещение от Минздрава.

По материалам: РБК-Украина