В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная"

В четверг, 10 августа, в столичном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv прошел финальный этап конкурса красоты под названием "Мисс Украина Вселенная", сообщает ТСН.

Сообщается, право представить Украину на первенстве "Мисс Вселенная" в 2017 году завоевала восемнадцатилетняя жительница Киева Яна Красникова. Так, во время конкурса девушка-полиглот спела гимн страны на двух языках - украинском и английском.

Почетную корону, стоимость которой оценивается в более четырех миллионов гривен, победительнице вручила прошлогодняя ее хозяйка, Мисс Украина Вселенная 2016 года, Алена Сподынюк. Ведущим финального этапа конкурса стал шоу-мен Александр Скичко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, журнал Maxim назвал 20-летнюю дочь известного голливудского актера Стивена Болдуина Хейли самой сексуальной женщиной 2017 года. Сообщается, что издание уже подготовило фотосессию, а также опубликовало обложку с Хейли Болдуин. В свою очередь девушка в Instagram разместила фото обложки и выразила свою радость.