В Киеве за год насчитали 24 температурных рекорда

Метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского зафиксировали в Киеве в 2017 году 24 температурных рекорда. Они констатируют, что минувший год был одним из самых теплых, начиная с 1881 года.

"Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составляла +9,8°С, что на 2,1°С превышает климатическую норму. Он занял третье место среди самых теплых лет с 1881 года", - сообщается на сайте обсерватории.

Отмечается, что все месяцы года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно март - на 5,5°С. Самым холодным оказалось 7 января, когда температура опустилась до -18,7°С, а самым жарким днем - 4 августа, когда температура в тени достигала +34,7°С.

Всего в 2017 году в Киеве зафиксированы 24 температурных рекорда, больше всего (6 и 7) - в апреле и сентябре соответственно (все - в сторону превышения предыдущих значений).

Что касается осадков, то их выпало 590 мм, что соответствует 91% климатической нормы. Но распределение было неравномерно - более двух месячных норм в октябре и декабре, а в другие месяцы осадков было недостаточно, что негативно повлияло на сельское и водное хозяйство.

Отмечается, что и начало января в Киеве не обошлось без температурного рекорда. Так, 4 января в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.

"Столбик термометра не опустился ниже 3,5° С, что на 1,1° С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированное еще в 1920 году. Такая температура за климатической нормой соответствует концу октября", - отметили метеорологи.