В Киеве задержали "экстрасенсов", обманувших сотни крымчан

Стоимость услуг мошенников составляла $40-60 тысяч

Полицейские установили, что более 2 лет в столице была создана четырьмя злоумышленниками мошенническая схема завладения деньгами граждан. Под предлогом проведения "магических ритуалов" члены группы от имени победительницы одного из телевизионных проектов - обманывали граждан. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Создав видеоролик с изображением победительницы телевизионного проекта, они демонстрировали его на территории Крыма и стран ближнего зарубежья. По указанным в видео телефонам к мошенникам обращались доверчивые граждане с желанием решить свои проблемы со здоровьем и личной жизнью.

Стоимость таких услуг злоумышленников колебалась от $40 тыс. до $60 тыс. Когда жертва, не испытывая никакого положительного влияния на свою жизнь, понимала, что ее обманули, и требовала вернуть деньги, аферисты угрожали ей "кармической" расправой. Одна из таких пострадавших обратилась за помощью в Главное управление Национальной полиции АР Крым в Севастополе.

В течение 8 месяцев крымские правоохранители совместно с Департаментом стратегических разработок Национальной полиции Украины документировали преступную деятельность группы. По результатам, мошенников задержали.

В Киеве по месту жительства подозреваемых и в арендуемом ими офисе полицейские провели санкционированные обыски. В результате процессуальных действий следователи обнаружили и изъяли сведения об около 100 пострадавших, данные о получении от них денег, а также инструкции по технике введения людей в заблуждение и их запугиванию.

Также, во время проведения обысков разоблачено еще одно преступное направление указанной группы по завладению деньгами граждан, проживающих на материковой части Украины. В частности, речь идет о противоправных действиях под видом реализации "биохимических примесей", так называемых "БАДов"