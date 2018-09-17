В Киеве задержали вооруженную банду, связанную с Кадыровым: подробности, фото

В Киеве на улице Богдана Гаврилишина возле ресторана "Закарпатська колиба" полиция задержала трех вооруженных молодых людей кавказской национальности.

Как передает dtp.kiev.ua, на место происшествия прибыли несколько патрулей полиции и оперативная группа, перекрыв улицу на время проведения следственных действий.

По информации "Информатора" к операции были привлечены также бойцы Нацгврадии. Одним из задержанных оказался сын экс-представителя Кадырова в Украине Цицулаев Адам. В машине Totyota Camry с государственными номерами РФ, которая якобы ему принадлежит, полицейские обнаружили порошок, похожий на героин.

Всех задержанных отвезли в управление полиции. Отмечается, что представители правоохранительных органов на месте задержания отказались комментировать данную ситуацию, а пресс-секретарь киевского управления Нацполиции Оксана Блищик заявила, что ничего не знает об инциденте.

По словам адвоката Рамзана Цицулаева, полицейские действовали по наводке бывшего бизнес-партнера Кадырова, с которым они вместе вели дела до высылки Цицулаева из Украины.

Он отметил, что сын бывшего полпреда главы Чечни прибыл в Киев месяц назад, чтобы провести переговоры с человеком Кадырова. Однако тот не пожелал делиться с главой Чечни бизнесом и навел силовиков на Адама Цицулаева и его людей.