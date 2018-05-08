В Киеве зафиксированы 10 температурных рекордов за 4 дня

В Киеве за четыре дня, со второго по пятое мая, зафиксированы десять температурных рекордов за 137-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений в столице Украины, передает Радио Свобода.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 2 мая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года: столбик термометра не опустился ниже +15,7°С, что на 0,3°С выше предыдущего рекордного значения 1977 года.

Также 2 мая было зафиксировано рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30,0°С, то есть повторено самое высокое значение 1934 года. В связи с этим среднесуточная температура превысила на 0,1°С предварительное историческое значение того же 1934 года. Она составила + 22,8°С, что на 10,6°С выше климатической нормы для этой даты.

3 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30,2°С, что на 1,4°С выше предыдущего максимума 1934 года. В связи с этим среднесуточная температура также превысила на 0,8°С историческое значение того же 1934 года. Она составила +22,8°С.

Ночь на 4 мая оказалась самой теплой с 1881 года в столице. Столбик термометра не опустился ниже +15,3°С, что на 0,8°С теплее, чем это было в 1934 году.

4 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30,1°С, что на 1,2°С выше предыдущего максимума 1911 года. В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,3°С историческое значение 1934 года.

5 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до + 30,2°С, что на 1,8°С выше предыдущего максимума 1954 года. В связи с этим среднесуточная температура также превысила на 1,8°С историческое значение того же 1954 года, когда она составляла + 23,8°С.

Напомним, по данным метеорологов, март в Киеве впервые за 5 лет был холоднее климатической нормы.