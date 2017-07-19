В Киеве закроют движение транспорта на Михайловской улице

В столице, на улице Михайловской, в направлении Михайловской площади, в связи с проведением капитального ремонта, с 21 июля 2017 года закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевского городской государственной администрации.

"С 21 июля начинается капитальный ремонт ул. Михайловской. В связи с этим будет закрыто движение транспорта указанной улице, на участке от ул. Крещатик до Владимирского проезда (в направлении Михайловской площади), до завершения дорожных работ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что движение в направлении улицы Крещатик будет осуществляться без ограничений.

Напомним, в Киеве в ночь на 19 июля ограничили движение транспорта на Бессарабской площади и Крутом спуске в связи с ремонтными работами.