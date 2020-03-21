В Киеве запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками

В Киеве с 21 марта запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

Протокол No 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева", информирует enovosty.com/news.

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению "Киевзеленстрой", ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях".

Отмечается, что запрет вводится "до улучшения эпидемической ситуации".

Кроме того, Департаменту экономики и инвестиций, Департаменту финансов КГГА поручено до 24 марта обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов.

Также решено ограничить доступ посетителей в помещения ЦНАП, за исключением исключительных случаев.

Решения Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, принятые в пределах ее полномочий, являются обязательными для исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории г. Киев. Председателем комиссии является мэр Киева Виталий Кличко.