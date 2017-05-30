В Киеве запретили продавать вяленую рыбу

Запрет на продажу вяленой рыбы ввели через отравление и смертельный случай через ботулизм

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Указано, что мероприятия по локализации и ликвидации проводятся совместно с Управлением защиты экономической безопасности Нацполиции.

"По состоянию на 18.00 29.05.2017 года в Киеве существует временный запрет на реализацию указанной продукции, гражданам, которые ее приобрели, настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления в пищу до выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.