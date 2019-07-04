В Киеве запустили сервис по поиску эвакуированного авто

Ознакомиться с нарушением можно через интернет

На сайте Киевсовета в разделе "Имущество" появилась функция поиска эвакуированного автомобиля. Также на карте можно увидеть место нарушения и данные о штрафе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава инициативы Kyiv Smart City Юрий Назаров.

"Как это будет выглядеть? Инспекторы выписывают штрафную квитанцию на неправильно припаркованный автомобиль и на месте вносят данные о транспорте и адрес штрафплощадки на сайт системы "Имущество". Кроме того, онлайн- регистрация штрафов разгрузит операторов и позволит им работать быстрее и качественнее", - написал он.

По словам Назарова, это уже 44-й информационный слой в системе.

Напомним, что в Киеве с 1 июля 2019 года начали действовать парковочные талоны нового образца.