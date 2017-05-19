В Киеве заработала новая речная полиция

В Киеве начал работу обновленный отдел водной полиции

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

Речная полиция получила новый офис на берегу Днепра, обновленные катера и обновленную систему мониторинга акватории путем дронов. А также к патрулированию привлекли полицейский вертолет.

"Территория обслуживания столичной водной полиции - 1,6 тыс. кв. км акватории реки Днепр и Каневского водохранилища, 43 км берега в пределах Киева", - сообщил Аваков.

По его словам, обновленное полицейское подразделение должно обеспечить патрулирование, пресечение правонарушений и профилактическую работу с отдыхающими на реке. Также среди задач водной полиции эффективное сотрудничество с рыбинспекцией, борьба с браконьерством и незаконным выловом рыбы; взаимодействие с экологами и обеспечение сохранности оборудования пляжей и зон отдыха.

Аваков добавил, что вскоре дополнительно оснащены подразделения полиции на воде появятся в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Одесской и Донецкой областях.