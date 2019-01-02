В Киеве заработали пункты приема новогодних елок для утилизации, - КГГА (список адресов)

В Киеве начали работать пункты приема новогодних елок для дальнейшей утилизации. Сдать ель или сосну можно в каждом районе столицы. Свою работу начали уже 15 пунктов приема. Об этом сказал начальник Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации Андрей Малеваный.

"Призываем киевлян не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти свое новогоднее дерево на утилизацию в один из пунктов приема, который расположен в каждом районе города. Для того, чтобы все успели проявить свою экологическую сознательность, пункты приема начнут свою работу уже с 2 января 2019", - сказал Андрей Малеваный.

Собранные в пунктах приема деревья будут переработаны на щепку, которую весной используют для защиты почвы от перегрева и пересыхания лунок вечнозеленых растений.

Площадки для сбора новогодних деревьев уже подготовили. Известны адреса пунктов приема новогодних деревьев, которые размещены в каждом районе города.

Как сообщил Андрей Малеваный, в прошлом году на утилизацию киевляне принесли более 10-ти тыс. елок, а в 2017 году - 5 тыс.