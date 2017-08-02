В Киеве жители обесточенной многоэтажки перекрыли Харьковское шоссе и Ленинградскую площадь

В Киеве жители дома в Днепровском районе, где уже три дня нет света, перекрыли Харьковское шоссе и Ленинградскую площадь.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Лавренюк.

"Жители столичного дома по улице Харьковское шоссе, 17 перекрыли проспект и Ленинградскую площадь и требуют восстановления энергоснабжения в свои квартиры, которое отсутствует уже на протяжении трех дней. Таким образом, жители дома пытаются привлечь внимание к своей ситуации, которая возникла из сомнительного долга", - сообщили активисты ОСМД "Стародарницкий".

Люди обращаются к руководству города с просьбой принять срочные меры для восстановления электроснабжения, а также содействие решению конфликтной ситуации, связанной с особенностями энергообеспечения этого и соседних домов, включая незавершенные строительства.

Учитывая сложные погодные условия, жару, данная ситуация несет угрозу для безопасности граждан. Речь идет и о санитарно-эпидемическом вопросе, ведь во многих квартирах, жители которых находятся в отпусках, испортились продукты в холодильниках. На некоторых этажах стоит вонь.

Жители дома призывают представителей власти Днепровского района и Киева вмешаться в ситуацию с целью немедленного восстановления электричества и дальнейшего комплексного решения проблемы.