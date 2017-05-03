В Киево-Печерской лавре нашли древнюю египетскую мумию

В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике во время сверки фондов нашли древнеегипетскую мумию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

"В начале 2017 года, во время сверки фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, заместитель генерального директора археолог Сергей Пивоваров обнаружил настоящую древнеегипетскую мумию", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минкульте, впоследствии стало известно, что речь идет даже о нескольких чрезвычайно интересных экспонатах, которые попали в Киев еще на рубеже ХІХ - ХХ веков. Как выяснилось, сначала они хранились в Церковно- археологическом музее, позже находились в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерский Лавре.

Несколько десятков лет эти уникальные предметы забытыми находились в фондохранилище и лишь теперь были найдены. Сейчас коллекция древностей Древнего Египта состоит из двух мумий, двух расписанных саркофагов и нескольких канопов (греч. Κνωβος лат. Canopus - погребальных сосудов для внутренних органов).

Коллекцию древностей Древнего Египта и последние находки покажут 5 мая 2017 г. в 11-00 в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.