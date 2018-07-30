В Киево-Печерской Лавре нашли остатки древнерусской стены XII века

В национальном Киево-Печерском заповеднике археологи раскопали фундаменты и остатки стены, которая была разрушена во время осады Киева в 1240 году.

Об этом рассказал заведующий сектором археологии Киево-Печерского заповедника археолог Сергей Тараненко, сообщает BBC Украина.

По словам археологов, фундамент и стены состоят из валунов, небольших обломков колотого камня и обломков древнерусского кирпича - плинфы. Во время раскопок также нашли фрагмент древнерусского металлического браслета с плетеным орнаментом.

Раскопки проводились возле Троицкой надвратной церкви в Митрополичьем саду. Археологи обнаружили, что стена имеет длину 21 метр. Пока раскопали лишь часть фундаментов, а открывать полностью находку планируют в следующем году.

"В планах сделать экспозицию, которая будет включать остатки фортификационных стен. Возможно будет информационный центр", - отметил господин Тараненко.

Ученый рассказал, что эта находка была частью стены, которая окружала "верхнюю" Лавру. Построили ее в конце в XII веке, простояла она около 150 лет, до нашествия монголо-татар и взятие Киева в 1240 году.

Построили ее на месте деревянного забора - так называемого стовпья. После набега монголо-татар в XIII веке следующая каменная стена появился вокруг Лавры только в конце XVII веке, на средства гетмана Ивана Мазепы.

Археологи называют стену уникальной, поскольку в Украине, кроме нее, известно лишь два объекта монументальной фортификации Киевской Руси. А конструкция этого фундамента является пока единственной среди всех памятников этой эпохи на всей территории государства Киевской Руси.

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