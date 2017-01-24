В Киевской области полицейского подозревают в педофилии

Следственным управлением прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении 26-летнему сотруднику полиции по факту развращения несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Следствием установлено, что правоохранитель писал 15-летнему парню в соцсетях от женского имени, отправляя ему сообщения непристойного содержания с предложением сексуального контакта. Полицейский договорился с будущей жертвой о встрече для удовлетворения своей половой страсти неестественным путем.

На встречу подросток пришел вместе с другом, с которым они и задержали полицейского.

Сейчас старшему сержанту полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.

По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.