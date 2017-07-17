В Киевской области снова нашли 40 тонн львовского мусора

Правоохранители заметили платежки с указанием разных львовских организаций. Фото: ГУ НП Киевской области.

Ночью с воскресенья на понедельник на стихийной свалке на территории Винаривского сельсовета Ставищенского района (Киевская область) неизвестные выгрузили 40 тонн мусора. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Facebook.

В куче отходов длиной около 15 метров и высотой около 1,70 метров правоохранители заметили платежки с указанием разных львовских организаций.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.239 (загрязнение или порча земель) УК Украины.

Как сообщали Українські Новини, 23 июня, со Львова вывезли 270 тонн мусора.

Садовый хочет, чтобы помимо вывоза мусора со Львова обладминистрация занялась и рекультивацией мусоросвалки.