В Киевской области судья попался на взятке в миллионы гривен

Судья хозсуда Киевской области требовал взятку в размере более 14 млн гривен.

Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с Департаментом процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины 08.08.2017 задержан в порядке ст. 208 Уголовно- процессуального кодекса Украины арбитражного управляющего, назначенного хозяйственным судом Киевской области ликвидатором одного из ООО, директора этого общества, а также пособника - физическое лицо.

Указанные лица были задержаны за вымогательство взятки в сумме 14 млн 600 тыс грн и получения ими первой части неправомерной выгоды в сумме 800 тыс грн от представителя субъекта хозяйствования за допуск к участию в аукционных торгах и реализацию в дальнейшем объекта недвижимости, сообщает пресс-служба ГПУ.

В настоящее время решаются вопросы об объявлении подозрения задержанным по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги), избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, установления других возможных соучастников уголовного преступления и их задержания, а также сбора и фиксации доказательств.

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