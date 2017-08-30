В Киевской области задержали главу земельной комиссии за вымогательство 70 тыс. долларов взятки

В Киевской области задержали главу земельной комиссии Фастовского городского совета за вымогательство 70 тыс. долларов взятки. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Досудебным расследованием установлено, что депутат Фастовского городского совета, председатель местного отделения политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко", председатель земельной комиссии Фастовского городского совета требовал у главы религиозной организации неправомерную выгоду в размере 70 тыс. долларов США за принятие положительного решения городским советом и подчиненной ему земельной комиссии о выделении в аренду религиозной организации территории кладбища площадью 1,5 га", - написала Сарган.

Правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 29 августа в Ровно сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Национальной полицией задержали декана одного из высших учебных заведений на получении неправомерной выгоды.

Источник: rbc.ua

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