В киевском "Ашане" нашли гречку из "ЛНР" (фото)

В Киеве в одном из магазинов сети "Ашан" была обнаружена гречка, которая якобы производится на территории террористической "Луганской народной республики". Об этом сообщил Станислав Краснов, который 5 мая делал покупки в гипермаркете в столичном районе Позняки, передает УНИАН.

По словам покупателя, на упаковке было указано, что гречка была произведена в Алчевске, который контролируют оккупанты с 2014 года.

"Ошибки никакой нет, фирма-производитель на своем сайте указывает тот же адрес! И соответственно платит налоги оккупантам... Получается, что вчера мы заплатили деньги за убийство наших ребят на войне", - написал Станислав в Facebook.

На фото видно, что на этикетке указан поставщик ДП "Украгротрейд" и его адрес регистрации: Луганская область, город Алчевск, ул. Декабристов, 27А. В 2014 году предприятие-производитель было захвачено незаконными вооруженными формированиями.

В свою очередь в пресс-службе "Ашана" сообщили, что во время печати этикетки произошла "техническая аномалия", в результате чего были использованы данные из архива. На текущий момент недоразумение исправлено.