В киевском метрополитене назвали причины коллапса

Киевский метрополитен извинился перед пассажирами на сбои в оборудовании столичной подземки и пообещал устранить все неполадки.

Об этом говорится на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Сейчас специалисты метрополитена и КП "ГИОЦ" (оператор системы е-билета) подробно изучают случай и разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев в работе", - уточнили в компании.

В подземке объяснили коллапс, который произошел в понедельник, 16 декабря, перегрузкой оборудования метро. Также в предприятии пообещали запустить резервную сеть системы е-билета в ближайшее время.

"Специалисты решают технические, организационные и юридические вопросы для того, чтобы подобная "зрада" больше повторилась", - добавили в метро.

Сбой системы произошел в столичном метрополитене в вечерний час пик. По материалам NewsOne