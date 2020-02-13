В Китае зафиксировали рекордный рост смертей от коронавируса

Китайская провинция Хубэй сообщила о рекордных 242-х смертях и 14840 случаях коронавируса. Это произошло после изменения методологии диагностики, информирует Радіо Свобода.

В целом в Хубэе зафиксировали 1310 смертей и 48 206 случаев заболевания.

Представители сферы здравоохранения провинции, которая является эпицентром эпидемии, заявили, что по старой методологии количество новых случаев коронавируса составила бы 1508.

Всего за день на материковой части Китая количество больных выросло на 2 015. Информации о новых смертельных случаях заболевания на территории страны пока нет.

2019-nCov (COVID-19) принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни - легкое, в некоторых - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной.