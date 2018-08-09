В комиссию по вопросам помилования Ямало-Ненецкого округа передали ходатайство матери Сенцова

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе передал ходатайство о помиловании от матери Олега к комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает "Громадське".

"Я не могу сказать, что это ускорит процесс освобождения, потому что на предыдущее (обращение - ред.) они вообще никак не отреагировали", - сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан.

По ее словам, сначала ходатайство о помиловании Сенцова направили в приемную администрации президента России, но там так и не ответили, хотя обещали рассмотреть его.

Ранее Сенцов написал сестре, что "конец близок, и это не про освобождение". Он почти не встает с кровати.

Как сообщали Українські Новини, сестра Сенцова заявила, что он находится в критическом состоянии.

Ранее у Сенцова начались серьезные проблемы с сердцем.