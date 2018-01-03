В Копенгагене похитили бутылку водки из "Карточного домика" стоимостью более миллиона евро

Из бара Café 33 в столице Дании Копенгагене неизвестные похитили эксклюзивную бутылку водки стоимостью 1,1 млн евро.

По словам владельца заведения Брайана Энгберга, ее создала Dartz Motorz, специализирующаяся на бронемашинах, посвятив участию автомобиля Руссо-Балт в ралли Монте-Карло в 1912 году, передает TV2.

Как отмечается, продолжателем именно этой марки называет себя латвийская компания, в связи с чем и решила создать бутылку в честь исторической гонки.

Похищенный раритет исполнен с применением золота и серебра и украшен эмблемой с автомобилем Руссо-Балт и частью его кожаной отделки.

Эту самую бутылку можно увидеть, в частности, в сериале Карточный домик, где персонаж президента России презентует ее американскому лидеру.

В то же время Энгберг украденную бутылку, которую "одолжил в РФ", не застраховал.