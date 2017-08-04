В Ковеле задержали работника суда, который продавал амфетамин

В пятницу, 4 августа, сотрудники Службы безопасности Украины произвели задержание двоих жителей Ковеля, которые занимались реализацией психотропных препаратов "Субутекс". Данную информацию обнародовал пресс- центр СБУ.

"Правоохранители задержали наркодельцов, один из которых работает судебным распорядителем, во время сбыта очередной партии наркосодержащих таблеток", - сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

На данный момент решается вопрос сообщения задержанным о подозрении по части 2 статьи 307 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 1 августа, в киевском аэропорту правоохранители задержали гражданина Украины, который пытался провезти в желудке один килограмм кокаина.