В Красногоровке террористы обстреляли больницу, ранена женщина

В Красногоровке террористы обстреляли район городской больницы, в результате чего осколочное ранение получила местная жительница. Об этом в Facebook пишет зампредседателя Нацполиции, начальник ГУНП Донецкой области Вячеслав Аброськин. "Красногоровка. Только что террористы обстреляли район городской больницы, выбиты несколько окон. Повреждения получил нежилой частный дом на улице Грушевского. В ходе обстрела осколочное ранение получила местная жительница, 1960 года рождения. Она госпитализирована в больницу", - пишет Аброськин.

"В то время, когда в прифронтовых школах Красногоровки и Марьинки дети чтят память ветеранов войны, отбросы реализатора курятины (главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко) обстреливают мирных жителей. Так вели себя фашистские оккупанты во времена Второй мировой войны", - добавил он.

АСН.in.ua

http://asn.in.ua