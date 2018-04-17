ИС: В Крыму формируют отряды казаков по приднестровскому образцу

Военные эксперты отметили, что казаки будут проникать под видом местных жителей в интересах ФСБ РФ на материковую часть Украины

По инициативе руководства ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму началось создание казачьих военизированных формирований. Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.

"Создание казачьих военизированных формирований в аннексированном Крыму будет происходить по приднестровскому образцу. В связи с нарастающим социально-экономическим напряжением, данные формирования будут использоваться для подавления проявлений гражданского недовольства на территории полуострова и осуществления давления на проукраински настроенных граждан", - отмечается в сообщении.

По данным военных экспертов, казаки будут якобы нести службы по "охране гражданского порядка" в населенных пунктах аннексированного полуострова, а также проникать под видом местных жителей в интересах ФСБ РФ на материковую часть Украины с целью сбора актуальной разведывательной информации военного и военно-политического характера.