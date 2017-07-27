В Крыму говорят, понизив голос: боятся (Jyllands-Posten, Дания)

Этот материал написан как вклад в дискуссию по международным проблемам: Jyllands-Posten создала группу обозревателей, которые обсуждают и анализируют окружающий мир.

Аннексия Россией Крыма стала наиболее драматичным и значительным нарушением международных норм со времен окончания Второй мировой войны. Ни одна территория в Европе после окончания войны не становилась жертвой прямой аннексии, да и в международном плане в целом это не является чем-то обычным.

В анализе, проведенном аналитическим центром Atlantic Council, на который JP сослалась 24.07.2017, делается вывод, что невозможно гарантировать, что нечто подобное не может произойти снова. Мы должны сделать все, чтобы этого избежать, потому что политические и человеческие последствия российской аннексии Крыма огромны.

Я — один из немногих, кто посетил Крым после российской аннексии, и мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что ситуация на полуострове не является нормальной. В Крыму говорят, понизив голос, во всяком случае, если говорящий критически относится к включению полуострова в состав России.

Особенно озабочены татары, мусульманское меньшинство Крыма. То же можно сказать и о руководителях оставшегося гражданского общества и сапожнике из унылых предместий главного города полуострова Симферополя, который мне довелось посетить.

Он совершенно явно боялся говорить громко, несмотря на то, что в его крохотной будке, кроме нас двоих, больше никого не было.

Методы российских властей, принимающие формы запугивания и непрямых угроз, хорошо известны. Разница между Крымом и остальной Россией заключается в том, что в Крыму правят как официальные российские власти, так и самопровозглашенное ополчение.

Ополчение берет на себя грубую работу, и многое указывает на то, что за многочисленными случаями исчезновения и похищения политических противников стоят именно самопровозглашенные ополченцы.

Впрочем, большие баннеры с Путиным на стенах домов создают впечатление, что все не так, что все стало хорошо после того, как Крым вернулся домой, в «Россию-матушку». И правда: пенсии и зарплаты госслужащих резко повысились, но то же самое можно сказать и о ценах, поэтому у многих, особенно пожилой части населения Крыма, денег не больше, чем когда полуостров входил в состав Украины.

В целом российские власти вынуждены были признать, что оккупировать страну — дело не такое простое.

Целый ряд практических задач не решен до сих пор. Например, крупные российские банки пошли на попятный, опасаясь западных санкций. В Крыму вы уже не увидите даже частично принадлежащий государству российский Сбербанк.

В результате не только иностранцы не могут использовать свои банковские карты в Крыму — русские тоже не могут это делать. Транспортные связи с полуостровом тоже осложнены, поэтому российское государство выделяет огромные субсидии на то, чтобы заставить российские авиакомпании летать в Крым.

Изначально все в Крыму стали гражданами России. Сколько из жителей полуострова на самом деле хотели сменить гражданство, неизвестно, потому что, если кто-то хотел сохранить свой украинский паспорт, об этом надо было заявить официально. Лица, находившиеся в тюрьмах, выбора не имели, все они стали гражданами России.

Для многих выбора на самом деле не оставалось, если они хотели сохранить свою работу. По российским законам, все госслужащие должны иметь российское гражданство.

Вместе с тем люди, отказывающиеся быть гражданами России, рискуют потерять вид на жительство и, тем самым, потенциально могут быть выселены из своих собственных домов.

Впрочем, сам за себя говорит тот факт, что многие вместо того, чтобы сохранить свой паспорт, выбрали иную форму молчаливого протеста. Они сохранили украинские автомобильные номера.

Наивно думать, что Крым вновь станет украинским, но это не значит, что мы должны забыть про русскую оккупацию. Оккупация должна стать мельничным жерновом на шее Путина в международных делах. Отсутствие решительности и растущий раскол среди стран Запада легко могут привести к тому, что Кремлю захочется проделать нечто подобное в других местах поблизости от России.

Если западные нормы и ценности — не только застольные тосты, это требует от нас того, чтобы мы осудили хулиганские методы поведения русских и были готовы бороться с ними.

Йенс-Кристиан Люткен (Jens-Kristian Lütken) — заместитель председателя Европейского движения (Europabevægelsen), Копенгаген