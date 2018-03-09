В Крыму к памятнику Шевченко несли букеты с сине-желтыми лентами

В 204-ю годовщину рождения украинского писателя и художника Тараса Шевченко крымчане почтили его память возложением цветов.

Люди собрались возле памятника Шевченко в Севастополе, Керчи, Ялте и Симферополе, сообщает Радио Свобода.

В Симферополе с цветами пришли активисты Украинского культурного центра. По их словам, публичных акций они не проводят, поскольку подконтрольные Кремлю власти Крыма запрещает им публичную деятельность.

В Ялте к памятнику, который стоит в сквере имени Тараса Шевченко, букеты в цветах государственного флага Украины возложили на постамент памятника, а несколько букетов вложили ему в руки.

Три года назад, в 2015-м, во время возложения цветов к памятнику Шевченко в Симферополе проукраинских активистов задерживала полиция.

Тарас Шевченко, украинский поэт, писатель и художник, общественный и политический деятель, родился 9 марта 1814 года. Он стал одним из символов Украины, и день рождения Тараса Шевченко украинцы чествуют как неформальный праздник.