В Крыму начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

В Крыму впервые начался сбор подписей в поддержку президента России Владимира Путина для выдвижения на выборы в 2018 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на волонтеров регионального отделения движения «Волонтеры победы».

«Сбор подписей начался у торгового центра «Южная галерея». Мы уверены, что множество крымчан поставят свои подписи в поддержку Владимира Владимировича Путина, тем более что Крым впервые принимает участие в президентских выборах и все видят, сколько в республике позитивных изменений в инфраструктуре полуострова, а также в части реализации молодежной политики», — сказала руководитель отделения Елена Одновол.

Сбор подписей продлится до 30 января.

Ранее сообщалось, что супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова выдвинута кандидатом в президенты России.