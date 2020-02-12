В Крыму осуждены 29 украинцев за отказ служить в армии РФ - Денисова

После освобождения из мест несвободы осужденных украинцев вновь призовут в российскую армию.

Российские суды вынесли уже 29 приговоров в отношении крымчан, которые отказались служить в вооруженных силах Российской Федерации. Об этом в среду, 12 февраля, сообщила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Сегодня уже 29 приговоров в отношении наших граждан, которые убегали и не хотели служить в вооруженных силах страны-агрессора. Сейчас они отбывают наказание, но когда выйдут из мест несвободы будут снова призваны в ВС России. Мы должны также заботиться и об их правах", - отметила она на выездном заседании в Чонгаре Комитета ВР Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.

Омбудсмен также сообщила о нарушенных правах граждан призывного возраста в Крыму: "В июне 2019 года состоялся 9 призыв в ряды ВС РФ, во время которого были призваны по меньшей мере 3300 мужчин".

Омбудсмен добавила, что общее количество крымских призывников с 2015 года составляет по меньшей мере 18 тысяч мужчин.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что в Крыму осудили 17 человек за уклонение от службы в армии РФ.