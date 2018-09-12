В Крыму по тревоге подняли боевую авиацию

В аннексированном Крыму два соединения морской авиации Черноморского флота России подняли по тревоге в рамках учений. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа РФ Вадима Астафьева.

"С двух аэродромов подняты в небо самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, по замыслу учения, "летчикам предстоит обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря".

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.