В Крыму пропал интернет и мобильная связь

В оккупированном Российской Федерацией Крыму в результате аварии произошел массовый сбой в работе мобильной связи и интернета.

Об этом сообщает "Meduza" со ссылкой на вице-премьера оккупационного правительства полуострова Дмитрия Полонского.

По его словам, на участке Темрюк - Керчь была повреждена волоконно- оптическая линия связи. Из-за этого временно ограничен доступ в интернет абонентам, находящимся в роуминге "К-Телеком" (торговая марка Win mobile) и "КТК Телеком" ( "Волна мобайл").

Полонский добавил, что также была снижена скорость доступа в интернет в большинстве провайдеров и ограничено междугороднее телефонное соединение абонентов фиксированной связи.

Он сообщил, что последствия аварии планируется устранить до 18:00 пятницы. Сколько именно абонентов мобильной связи и пользователей интернета пострадали из-за аварии, Полонский не уточнил.

По информации издания, на территории Крыма работают пять операторов мобильной связи, в частности Win mobile и "Волна мобайл".

Напомним, Роскомнадзор НЕ БУДЕТ обязывать крупнейших сотовых операторов работать в Крыму после обновления лицензии на связь стандарта 3G.