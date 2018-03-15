В Крыму раскаиваются в том, что поддержали Путина (VG, Норвегия)

В марте исполняется четыре года с того момента, как Россия аннексировала украинский Крымский полуостров, а 45-летняя Наталия Емиц взяла с собой своих четырех детей, флаг и бутылку игристого, вышла на улицу и кричала «Ура!» изо всех сил. Она орала во весь голос, много раз, испытывая совершеннейшее счастье. Наконец-то Крым станет русским, наконец-то ее жизнь и жизнь ее семьи станет гораздо лучше.

«Они нам это обещали! Медведев это говорил, Путин это говорил: что каждый из жителей Крыма станет жить лучше, что о нас позаботятся. Но они врали, они нас обманули. Если бы я знала, что так будет, я бы никогда не поддержала Путина», — с горечью говорит мать четырех детей корреспонденту VG.

Когда региональный парламент Крыма той богатой на конфликты весной 2014 года организовал референдум о присоединении к России, 96,77% принявших в нем участие, по данным избирательного комитета, проголосовали за то, чтобы принадлежавший Украине Крым присоединился к России.

Наталия и все ее друзья проголосовали «за», но сейчас многие из них смотрят на все это дело совершенно иначе. После четырех лет с их ростом цен на товары повседневного спроса, санкциями и громоздкой российской бюрократической машиной иллюзии многих жителей Крыма рассыпались в прах.

«Та Россия, частью которой мы мечтали стать, оказалась мифом», — говорит 38-летний Ленур Османов в беседе с VG.

Отобрали собственность

Когда корреспонденты VG посещали Крым летом 2016 года, почти все из тех, кто соглашался давать интервью, были полны энтузиазма и ожиданий, связанных с тем, насколько лучше тут станет жить. «Путин делает ставку на Крым! Сейчас дороги станут лучше, дома — тоже, инфраструктура будет лучше». «Только посмотрите на то, что он сделал в Сочи перед Олимпиадой — здесь теперь тоже так будет!» — с энтузиазмом пророчили тогда полные надежд жители полуострова.

Для Ленура и Наталии большие ожидания продолжались до марта прошлого года. Тогда они получили извещение, что земля, которой они владели, больше им не принадлежит. Новые, управляемые из Кремля власти Севастополя утверждают, что в общей сложности 10 тысяч участков, которые украинские власти раздали жителям Крыма, должны быть возвращены государству для создания нового плана развития полуострова.

Владельцы участков в полной фрустрации, в качестве компенсации за отобранное им не предложили ни копейки.

«Именно здесь мы собирались строить дома для моих взрослых детей, чтобы у них было хорошее жилье. Сейчас я не знаю, что мне делать», — говорит Наталия корреспондентам VG, глядя на прекрасную землю на холме, которая еще недавно принадлежала ей.

Сейчас она даже не может пройти на участок, потому что местные власти установили заграждения, чтобы ничто не мешало им заниматься строительством.

Факты: голосование о принадлежности к России

* 9 6,77% тех, кто участвовал в референдуме в 2014 году, проголосовали за то, чтобы Крым присоединился к России, по данным региональной избирательной комиссии.

* По утверждениям избирательной комиссии, участие в референдуме приняли примерно 75% крымчан.

* Подавляющее большинство представителей национального меньшинства — крымских татар — референдум бойкотировали. Сегодня крымские татары составляют около 10% населения полуострова.

* После того, как полуостров был включен в состав России, никаких исследований, связанных с тем, до какой степени жители Крыма поддерживают Кремль, не проводилось.

(Источник: NTB)

Важно для гордости русских

По данным исследования, проведенного независимым институтом изучения общественного мнения «Левада-центр», присоединение Крыма стало одним из самых важных событий, от которых русские преисполнились чувством гордости. Опрошенные расценивают аннексию как второе по значимости событие в российской истории. В списке событий, которыми россияне гордятся, включение Крыма в состав России, по данным исследования, даже обошло достижения государства в освоении космоса.

Тем не менее, в последние пару лет энтузиазм несколько угас. В марте 2015 года 70% россиян считали, что аннексия Крыма была на благо России, в то время как в марте 2017 года поддержка упала до 64%, по данным исследования, проведенного независимым институтом изучения общественного мнения «Левада-центр».

Каких-либо опросов по поводу того, какие изменения претерпело чувство удовлетворенности среди около двух миллионов жителей Крыма тем, что полуостровом теперь управляют из Москвы, найти невозможно.

«Хорошо только тем, кто близко к Путину»

Житель Севастополя таксист Александр Друшенко наблюдает в последние четыре года за тем, как меняется его родной город. Сюда приехало больше русских, многие из городов в Восточной Украине, где преобладает русское население и где идет война. Украинцы покидают полуостров, за последний год Александр не видел здесь ни одного иностранного туриста. Кроме того, резко выросли цены, рассказывает он корреспондентам VG.

«В России есть люди, которые прежде всего — патриоты, до последнего своего вздоха, и это независимого от того, насколько им плохо. Но какой смысл быть лояльным по отношению к власти, которая заботится только о себе и о тех, кто к ней приближен? Сейчас здесь хорошо только тем, кто близок к Путину», — говорит Друшенко с водительского сиденья своего автомобиля и качает головой.

Над Севастопольской гаванью по-прежнему поднят большой российский флаг, видно демонстративную надпись «Крым наш». Несмотря ни на что, откровенный Друшенко принадлежит к меньшинству. Огромный флаг — по-прежнему самое популярное место в городе для любителей селфи, а плакаты вдоль шоссе украшает только один портрет: нынешнего президента Владимира Владимировича Путина.

Факты: П-с-с-с!

С 26 января 2018 года администрация Трампа ввела санкции против 21 человека и девяти компаний как следствие аннексии Россией Крымского полуострова и конфликта в Восточной Украине.

Нарушение прав человека

Осенью прошлого года ООН подверг Россию критике за грубые нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Корреспонденты VG договорились об интервью с теми, кто больше не поддерживает российские власти, но многие от встречи с корреспондентами газеты отказались, объяснив это тем, что боятся последствий, если выскажут свою точку зрения.

А вот Ленур Османов, напротив, решил, что больше молчать нельзя. Он принял корреспондентов VG в доме, в котором проживает вместе с матерью, женой, двумя детьми и племянницей. У 38-летнего отца семейства в свежевыглаженной рубашке под мышкой — солидная папка с документами, а в руке — конституция России. По специальности Османов политолог, но сейчас посвящает все свое время деятельности в качестве адвоката-любителя и борьбе с российскими властями в суде, чтобы вернуть землю, которую у него, Наталии и нескольких тысяч людей увели буквально из-под носа.

«Я называю это этнической чисткой! Они грабят нас — тех, кто постоянно здесь живет, отбирая у нас все, что у нас есть: землю, дома, маленькие фирмы для того, чтобы какие-то богачи, путинские товарищи, наслаждались здесь жизнью», — презрительно говорит он.

Выборы как способ «отпраздновать» аннексию

Его 65-летняя мать Зорие с сыном не согласна. Она поддерживает Путина и, «конечно же, будет голосовать за него» на выборах, говорит она корреспондентам VG, разливая чай и ставя на стол вазочку с домашним вареньем из малины из собственного сада.

«Я всегда голосую за Путина. Он мне нравится, он сильный, он — именно тот, кто нам нужен», — говорит она, слегка пожимая плечами.

В разговор вмешивается сын, он с удовольствием жует приготовленные матерью маленькие пирожки, но с ней не согласен.

«Мама не видит, что российские власти ведут себя здесь, как слон в посудной лавке», — вздыхает он.

День, когда россиян призывают прийти на избирательные участки, чтобы принять участие в выборах президента — 18 марта — выбран не случайно.

Именно в этот день четыре года назад президент Путин подписал указ, по которому Крымский полуостров должен был быть аннексирован как российская территория. (Власти) надеются, что памятный день возбудит патриотические чувства и интерес к выборам. Но есть и такие, у кого эта дата вызывает сейчас совершенно иные чувства.

Нора Торп Бьёрнстад