В Крыму собрались штрафовать за наем водителей с украинскими правами

Автовладельци, которые живут в аннексированном Крыму и работают по найму, используя водительские удостоверения украинского образца, с 1 июня не смогут найти работу на оккупированной территории.

Об этом рассказал так называемый начальник российского ГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко, сообщает "РИА-Новости Крым".

Оккупационные власьт полуострова заявили, что проживающие на территории Крыма укрианцы должны обменять свои водительские права на российские до 1 июня 2017 года.

"Для тех водителей, которые работают по найму, с 1 июня наступает жесткая ответственность. За не поменянное удостоверение иностранного образца будут большие штрафы. Причем санкции будут касаться тех организаций, которые предоставляют работу таким водителям", - рассказал Борисенко журналистам.

Напомним, крымчане без паспорта Украины не могут получить российские документы.

Как сообщалось ранее, в аннексированном Севастополе еще в январе стартовали рейды на авто с украинскими номерами.