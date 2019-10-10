В Крыму сотрудники ФСБ задержали проукраинского активиста Олега Приходько

В аннексированном Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом сообщил украинский политик из Евпатории, экс-депутат седьмого созыва Эдуард Леонов, со ссылкой на дочь Олега, передает "Крым.Реалии".

"Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет", - сказал Леонов.

Официальных комментариев российских силовых и правоохранительных ведомств пока нет.

Отдельно сообщается, что задержали жену активиста Любовь Приходько. Их дочь рассказала, что до сих пор не знает, где находятся ее родители. "Я ничего не знаю, не знаю, куда увезли. Забрали не только отца, но и маму", - сказала она.

По информации корреспондента "Крым.Реалии", адвокатскую помощь семье Приходько будет оказывать Назим Шейхмамбетов.

Напомним, 8 июня 2016 года Олега Приходько уже задерживало ФСБ в аннексированном Крыму. Причиной задержания стали украинские номерные знаки на автомобиле, не измененные на российские после 1 апреля 2016 года согласно российскому законодательству.

8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ обыскивали дом Олега Приходько в селе Орехово. Тогда у него изъяли украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. Портрет Бандеры проверяли на экстремизм.

Кроме того, в июне 2019 года Приходько оштрафовали на 2 тысячи рублей из-за украинского флага в его дворе. Его признали виновным по статье "пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".