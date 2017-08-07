В Крыму сожгли почти 500 килограмм сыров из Украины и ЕС

Сотрудники Россельхознадзора сожгли практически 500 килограмм продуктов из Украины и стран Европейского союза, которые нашли на одном из складов Ялты во временно аннексированном Крыму, передает Корреспондент.

"В ходе проверочных мероприятий был установлен факт хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. В частности, государственные инспекторы выявили в продаже сыры в ассортименте производства Германии, Голландии, Украины, Франции, Дании общим весом 488,8 килограмм таких популярных сортов как Мааздам, Дорблю, Камемберт, Бри и др. Так же были выявлены колбасные изделия в ассортименте общим весом 50,1 килограмм производства Харьковского мясокомбината. Владельцы склада- магазина не смогли предоставить никаких документов на выявленный товар ", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в аннексированном Россией городе Севастополь сожгли 373 килограмма украинского и европейского сыра и колбасы.