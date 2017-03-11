В Крыму заявили о получении от УЕФА миллиона евро на развитие футбола

Крымский футбольный союз (КФС) сообщил о решении УЕФА выделить миллион евро на развитие футбола на полуострове.

"УЕФА выделил миллион евро на развитие крымского футбола, а представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с Крымским футбольным союзом по различным проектам", - гласит заявление пресс- службы организации, которая была создана в Крыму после его аннексии Россией.

Стоит отметить, что Крымский футбольный союз был зарегистрирован в УЕФА в середине июля 2015 года и получил от организации специальный статус. Крым получил разрешение проводить собственный чемпионат, в котором среди прочих команд участвуют "ТСК-Таврия" и севастопольский "СКЧФ-Севастополь".

Ранее сообщалось, что в Бериславе Херсонской области Федерация футбола Украины создала Федерацию футбола Крыма, а также возродила симферопольскую "Таврию" на аматорском уровне