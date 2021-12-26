В лісі поблизу Києва знайшли вбитим відомого рівнянина

Цьогоріч Ярославу Сивому виповнилося 50 років.

Брат загиблого, колишній голова Дубенської РДА Руслан Сивий, підтвердив інформацію про вбивство.

“Нелюди вбили мого Брата Ярослава. Самого доброго Брата у світі”, – написав чоловік.

На думку родича, це було вбивство з метою пограбування. 20 грудня чоловік поїхав до Києва й через кілька годин перестав виходити на зв’язок. В ніч на 21 грудня з його картки почали зникати гроші.

Згодом він також повідомив, що підозрюваних у злочині вже затримали.

“Наразі із затриманими проводять необхідні процедури. На фото я впізнав свого брата. Його побили до смерті. Це сталось під Києвом. Це було банальне пограбування. З метою наживи”, — зазначив Руслан Сивий.

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