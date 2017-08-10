В Литве правоохранители предотвратили продажу в рабство 9 украинцев

В Литве в ходе совместной операции правоохранительных органов нескольких стран была предотвращена продажа в рабство 9 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Службы охраны государственной границы Литвы.

"Литовские пограничники в сотрудничестве с правоохранителями Украины, Великобритании, Польши и Латвии обнаружили международную сеть торговцев людьми", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, в Литве находилось 9 украинцев, которых незаконно вывезли за границу. Личности девяти украинцев, обнаруженных в Литве, не разглашаются.

Отмечается, что в понедельник были задержаны 3 граждан Литвы и 1 гражданин Украины. Последний, по версии следствия, является главным организатором незаконной схемы переправки людей в Соединенное Королевство.

Так, правоохранители провели обыски в жилых помещениях, принадлежащих задержанным лицам, в нежилых помещениях в Шяуляйском и Мажейкском районах и в Украине.

Во время обысков были найдены 9 граждан Украины, которых планировали вывести за границу для принудительного физического труда в рабских условиях, незаконное оружие и поддельные документы.

Сообщается, что в среду окружной суд Вильнюса разрешил арест организатора преступной схемы на 3 месяца. Его сообщников арестовали на срок от 10 дней до месяца. За это преступление арестованным грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году Национальная полиция Украины выявила вдвое больше случаев торговли людьми, чем в прошлом.

Правоохранители отмечают, что сейчас более распространенным становится трудовое рабство, чем сексуальная эксплуатация.