В "ЛНР" заявили, что заявление Захарченко о создании "Малороссии" их не касается

Террористическая организация "ЛНР" на своем информационном ресурсе опровергла заявление главаря "ДНР" Александр Захарченко о создании "государства Малороссия".

Один из руководителей "ЛНР" Владимир Дегтяренко заявил, что представители организации не принимали участия в заседании в Донецке, где выступал Захарченко.

"ЛНР не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были проинформированы о намерении провести это мероприятие, с нами этот вопрос не согласовывалось ... Подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа . Кроме того, на сегодняшний день мы придерживаемся Минских соглашений, альтернативы которым нет. мы готовы обсудить этот вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступало на рассмотрение " , - сказал Дегтяренко, сообщает LB.ua .

Напомним, сегодня так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" объявили о создании "государства Малороссия" со столицей в Донецке.

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что Киев "остается историко- культурным центром без статуса столичного города".

"Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого ... Мы исходим из того, что" Донецкая народная республика ", наряду с" Луганской народной республикой ", остаются единственными территориями Украины, учитывая Крым, где сохранилась законная власть" , - приводит слова Захарченко российский "Интерфакс" .