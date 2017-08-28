В "ЛНР" заявили об убийстве двух депутатов "Народного совета"

В оккупированном Луганске убили двух депутатов так называемого "Народного совета ЛНР". Об этом во время брифинга заявил заместитель генерального прокурора самопровозглашенной республики Григорий Цевенко, сообщают "РИА Новости".

"В Каменобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа 2017 года произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами Народного совета Луганской народной республики", - отметил Цевенко.

Он уточнил, что по данному факту Следственным управлением "министерства внутренних дел ЛНР" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по п. "А" части 2 статьи 113 УК ЛНР (убийство двух лиц).

"На данный момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, которые его совершили", - уточнил Цевенко.

Данные о потерпевших и обстоятельства совершенного преступления не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, ранее боевики заявляли о кончине в оккупированном Донецке одиного из основателей так называемой "ДНР" Владимира Маковича. Отмечалось, что причиной смерти стала опухоль головного мозга. Именно Макович в апреля 2014 года зачитывал "декларацию о государственной независимости "ДНР"".