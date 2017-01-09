В Лондоне движение метро парализовано, работники метрополитена бастуют

Британская столица пытается преодолеть хаос, вызванный 48-часовой забастовкой работников метрополитена в ответ на провал переговоров между профсоюзами и руководством относительно условий оплаты труда.

Об этом сообщает ВВС.

"Сегодня пассажиры в Лондоне столкнулись с беспорядком после того, как работники лондонского метрополитена начали 24-часовую забастовку из-за сокращения рабочих мест и закрытия билетных касс", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в лондонском метро закрыты 133 станции, еще мимо 94 станций поезда проезжают без остановки.

Тысячи людей вынуждены добираться до работы пешком или долго ждать такси, которых катастрофически не хватает. На некоторых станциях метро наблюдается чрезмерная давка, люди стоят в длиннющих очередях на автобусы.

Комментируя ситуацию, мэр Лондона Садик Хан отметил, что считает забастовку неуместной, а наилучшим решением споров он назвал переговоры.

"Я считаю сегодняшнюю забастовку совсем ненужной. По моему мнению, лучшим способом разрешения споров являются дружеские переговоры", - сказал он.

Как сообщалось, сотрудники станций метро в Лондоне начали забастовку в 18:00 в воскресенье, 8 января, после провала переговоров двух профсоюзов - RMT и TSSA - и руководства компании London Underground (LU) по урегулированию трудового диспута вокруг закрытия касс в метро.

Напомним, в июле 2015 года впервые за 13 лет произошло полное закрытие метро в Лондоне. В суточной акции протеста принимали участие порядка 20 тысяч сотрудников лондонской "подземки", интересы которых представляли четыре профсоюза. Основное требование - пересмотр условий оплаты труда в связи с началом с 12 сентября круглосуточной работы метро по выходным. Трудные переговоры, продолжавшиеся несколько недель, не завершились успехом, в связи с чем 8 июля метро полностью остановилось.