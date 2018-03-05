В Лос-Анджелесе назвали всех лауреатов кинопремии "Оскар" (список)

4 марта на 90-й торжественной церемонии вручения премии Американской киноакадемии стали известны обладатели Оскаров за достижения в 2017 году.
Так, Лучшим фильмом киноакадемики назвали фантастическую сказку Форма воды. На сцену для получаения главной награды вечера традиционно вышли продюссеры картины.Лучшим режиссером года стал Гильермо Дель Торо за фильм-триумфатор вечера Форма воды. Ранее режиссер уже стал обладателем премии Гильдии режиссеров США, Золотого льва в Венеции и Золотого глобуса.
В номинации Лучшая актриса победила Фрэнсис Макдорманд за роль отчаявшейся матери, потерявшей дочь, в фильме Три билборда за границей Эббинга, Миссури.Лучшим актером стал Гэри Олдман за впечатляющее воплощение Уинстона Черчилля в фильме Темные времена. Это первые статуэтки для Олдмана и Макдорманд.
НВ STYLE представляет полный список победителей 90-й кинопремии Оскар:
* Лучший фильм - Форма воды
* Лучший режиссер - Гильермо Дель Торо (Форма воды)
* Лучшая актриса - Фрэнсис Макдорманд (Три билборда...)
* Лучший актер - Гэри Олдман (Темные времена)
* Лучший актер второго плана - Сэм Рокуэлл (Три билборда...)
* Лучший грим и прически - Темные времена
* Лучший дизайн костюмов - Призрачная нить
* Лучший документальный полнометражный фильм - Икар
* Лучшее сведение звука - Дюнкерк
* Лучший звуковой монтаж - Дюнкерк
* Лучший художник-постановщик - Форма воды
* Лучший фильм на иностранном языке - Фантастическая женщина
* Лучшая актриса второго плана - Элисон Джени (Я, Тоня)
* Лучший короткометражный анимационный фильм - Дорогой баскетбол
* Лучший полнометражный анимационный фильм - Коко
* Лучшие визуальные эффекты - Бегущий по лезвию 2049
* Лучший монтаж - Дюнкерк
* Лучший документальный короткометражный фильм - Рай - это пробка на 405-м шоссе
* Лучший короткометражный игровой фильм - Немой ребенок
* Лучший адаптированный сценарий - Зови меня своим именем
* Лучший оригинальный сценарий - Прочь
* Лучший оператор - Бегущий по лезвию 2049