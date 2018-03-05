В Лос-Анджелесе назвали всех лауреатов кинопремии "Оскар" (список)

4 марта на 90-й торжественной церемонии вручения премии Американской киноакадемии стали известны обладатели Оскаров за достижения в 2017 году.

Так, Лучшим фильмом киноакадемики назвали фантастическую сказку Форма воды. На сцену для получаения главной награды вечера традиционно вышли продюссеры картины.

Лучшим режиссером года стал Гильермо Дель Торо за фильм-триумфатор вечера Форма воды. Ранее режиссер уже стал обладателем премии Гильдии режиссеров США, Золотого льва в Венеции и Золотого глобуса.

В номинации Лучшая актриса победила Фрэнсис Макдорманд за роль отчаявшейся матери, потерявшей дочь, в фильме Три билборда за границей Эббинга, Миссури.

Лучшим актером стал Гэри Олдман за впечатляющее воплощение Уинстона Черчилля в фильме Темные времена. Это первые статуэтки для Олдмана и Макдорманд.

НВ STYLE представляет полный список победителей 90-й кинопремии Оскар:

* Лучший фильм - Форма воды

* Лучший режиссер - Гильермо Дель Торо (Форма воды)

* Лучшая актриса - Фрэнсис Макдорманд (Три билборда...)

* Лучший актер - Гэри Олдман (Темные времена)

* Лучший актер второго плана - Сэм Рокуэлл (Три билборда...)

* Лучший грим и прически - Темные времена

* Лучший дизайн костюмов - Призрачная нить

* Лучший документальный полнометражный фильм - Икар

* Лучшее сведение звука - Дюнкерк

* Лучший звуковой монтаж - Дюнкерк

* Лучший художник-постановщик - Форма воды

* Лучший фильм на иностранном языке - Фантастическая женщина

* Лучшая актриса второго плана - Элисон Джени (Я, Тоня)

* Лучший короткометражный анимационный фильм - Дорогой баскетбол

* Лучший полнометражный анимационный фильм - Коко

* Лучшие визуальные эффекты - Бегущий по лезвию 2049

* Лучший монтаж - Дюнкерк

* Лучший документальный короткометражный фильм - Рай - это пробка на 405-м шоссе

* Лучший короткометражный игровой фильм - Немой ребенок

* Лучший адаптированный сценарий - Зови меня своим именем

* Лучший оригинальный сценарий - Прочь

* Лучший оператор - Бегущий по лезвию 2049