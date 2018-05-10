В Лос-Анджелесе похитили костюм "Железного человека" за $320 тыс

В Лос-Анджелесе со склада реквизита в городе Пакойма пропал костюм стоимостью $320 тыс., в котором актер Роберт Дауни-младший снимался в фильме "Железный человек". Об этом 8 мая телеканалу CBS Los Angeles сообщили в полиции.

Правоохранители предполагают, что костюм 2008 года выпуска похитили в апреле, хотя последний раз его видели на складе еще в феврале. Полиция ведет поиски доспехов.

Общие кассовые сборы научно-фантастической трилогии "Железный человек" об изобретателе и миллиардере Тони Старке превышают $2 млрд. Первая и третья части номинировались на премию "Оскар" в категории "Лучшие визуальные эффекты".