В Мінцифри розповіли, коли в Україні скасують паперову довідку про прописку

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, коли в Україні скасують паперову довідку про місце реєстрації. За його словами, міністерство активно працює над цим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра для "ТСН".

Як розповів Федоров, наразі планується наприкінці жовтня або на початку листопада дозволити мешканцям всіх міст України з ID-паспортом змінювати місце реєстрації за допомогою сервісу "Дія".

"І після цього, або навіть перед цим, у другому читанні буде ухвалений відповідний законопроєкт. Він, по-перше, "вбиває" штамп в паспорті - цей радянський рудимент, - тому що з онлайн-пропискою не потрібно нікуди відправляти документи заради штампу. І по-друге, у цьому законопроєкті прописано, що держава може самостійно перевіряти місце реєстрації", - сказав він.

Міністр зазначив, що прописка буде відображатися в мобільному застосунку "Дія".

"Прописка буде вже в "Дії" - ми повністю прибираємо "інститут" папірця і штампа в паспорті", - додав Федоров.