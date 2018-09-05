В Мариуполе обнаружили схрон боевика с оружием, похищенным в оккупированном Крыму (фото)

Правоохранители обнаружили противотанковый гранатомет, три автомата Калашникова, форму военного образца и экипировку

В Мариуполе Донецкой области полицейские изъяли схрон боевика с оружием, похищенным в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что правоохранители обнаружили в частном гараже в замаскированном тайнике под обшивкой потолка противотанковый гранатомет, три автомата Калашникова, форму военного образца и экипировку.

Установлено, что два автомата были похищены в воинской части АР Крым во время аннексии, еще один - из здания милиции охраны Мариуполе в ходе массовых беспорядков в 2014 году.

Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, во вторник, 4 сентября, в Днепре на улице Войцеховича в гараже полицейские обнаружили 4 выстрела к гранатомету и противотанковую управляемую ракету.